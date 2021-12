Esp : Le Barça dos au mur avec Ferran Torres

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Priorité de Xavi en attaque, Ferran Torres a fait l’objet d’un accord de principe entre Manchester City et le FC Barcelone.

Homme fort de la sélection espagnole à l’Euro 2021, l’attaquant de Manchester City n’a jamais démérité en Premier League. Auteur de 16 buts en 43 matchs, le natif de Foios était apprécié par le staff de Pep Guardiola. Mais la concurrence démentielle au sein de l’effectif citizen avec des joueurs tels que Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Bernardo Silva à son poste ont finalement eu raison de Ferran Torres, lequel a accepté de rejoindre le FC Barcelone. Les deux clubs ont rapidement trouvé un accord. Recruté pour seulement 28 millions d’euros en provenance de Valence en août 2020, Ferran Torres doit rejoindre le Barça pour un chèque avoisinant les 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Une belle affaire pour Manchester City, qui doit cependant patienter avant que ce transfert soit validé. Et pour cause, le journal AS rapporte que tout n’est pas encore définitivement réglé pour le transfert de Ferran Torres de Manchester City au FC Barcelone.

Ferrán Torres to Barcelona, done deal confirmed and here we go! The agreement has been completed for €55m plus €10m add ons to Manchester City. 🤝🇪🇸 #FCB



Ferrán will sign a five year deal as new Barcelona players in the coming hours. He’s always been the priority for Xavi. pic.twitter.com/n1LsaHmISQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2021

Comme indiqué plus haut, l’accord est total entre les deux clubs. L’entourage de l’international espagnol s’est également entendu avec la direction du FC Barcelone sur la durée de son contrat ainsi que son salaire. Mais selon le média espagnol, le fair-play financier mis en place par Javier Tebas au sein de la Liga espagnole pourrait donner de gros maux de tête aux dirigeants Barça et à son président Joan Laporta. Et pour cause, AS rappelle que la signature de Xavi et les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri ont alourdi la masse salariale globale du FC Barcelone et que par conséquent, le club résidant au Camp Nou est à la limite de ce qu’il est autorisé à faire financièrement. Barcelone pourrait donc être contraint de vendre un voire deux joueurs avant de pouvoir officialiser la signature du très attendu Ferran Torres. Indésirables aux yeux de Xavi, quatre joueurs sont poussés vers la sortie : Luuk de Jong, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Serginio Dest. Reste maintenant à voir si ce beau monde trouvera un nouveau club, ce qui permettra à Barcelone d’officialiser la venue de Ferran Torres au mois de janvier.