Le Barça désigne 4 joueurs qui vont quitter le Camp Nou !

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Le FC Barcelone va laisser partir une flopée de joueurs lors du mercato hivernal. Une grande liste a été définie par Xavi et Joan Laporta, les Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet y figurent.

La marge de manœuvre est extrêmement faible pour le Barça sur ce prochain mercato hivernal. En pleine crise financière et endetté comme jamais, le club catalan va devoir se montrer inventif pour offrir une équipe compétitive à Xavi. Et ainsi remonter la pente. Car l’heure est grave. Le FC Barcelone a d’ores et déjà été éliminée de la Ligue des champions. En Liga, les Catalans se sont quand même rapprochés de la quatrième place, qui n’est plus qu’à deux points. Pour se relancer, le FC Barcelone a déjà acté l’arrivée du vétéran Dani Alves, tandis que celle de Ferran Torres sera officialisée dès le début de l’année 2022. Mais pour se permette ce transfert estimé à 55 ME, le Barça a prévu de vendre plusieurs joueurs. La liste est particulièrement longue.

Dest, Coutinho, Umtiti et Lenglet sur la liste des transferts

Le média catalan Sport fait plusieurs révélations de taille sur le prochain mercato du Barça, dans le sens des départs. Et ils devraient être nombreux. Joan Laporta et Xavi veulent se débarrasser de « boulets » à chaque ligne. Au niveau des gardiens, Neto a des touches au Brésil, tandis qu’Inaki Pena souhaite se faire prêter pour obtenir du temps de jeu. Derrière, Dest n’a pas convaincu Xavi, qui ne le retient pas, encore moins avec l’arrivée de Dani Alves. L’un des deux français, Clément Lenglet ou Samuel Umititi, sera transféré. Le premier rapporterait évidemment plus au Barça car plusieurs clubs de Premier League surveillent sa situation. Un départ de Mingueza reste également une option. Xavi ne veut pas non plus construire l’avenir avec Coutinho, qui intéresse Arsenal et Everton. L'agent du Brésilien travaille sur son retour dans le Royaume. Enfin, devant, Luuk De Jong, dont le passage au Barça aura été un beau flop, a des chances de filer en Turquie. Le Barça de Xavi ne fait pas les choses à moitié, Joan Laporta a du boulot.