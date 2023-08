Doku à City, Rennes demande plus de 50 ME

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Riyad Mahrez pour l'Arabie saoudite, Manchester City a besoin de recruter un joueur pour prendre la succession de l'Algérien. Les dirigeants anglais ont jeté leur dévolu sur Jérémy Doku mais le Stade Rennais se montre assez gourmand.

Malgré le départ de Riyad Mahrez, qui a tout de même inscrit 78 buts et délivré 56 passes décisives, Manchester City n'est pas inquiet pour l'avenir. Le club anglais vient de remporter la Ligue des Champions ainsi que les trois dernières éditions de la Premier League. Considérés comme la meilleure équipe européenne, les Citizens sont prêts à imposer leur suprématie. Pour y parvenir, il faut toutefois avoir les joueurs nécessaires. Et avec le départ de Mahrez, joueur essentiel de Pep Guardiola, un remplaçant doit être trouvé durant ce mercato estival. Selon les renseignements de la presse britannique, il ne fait aucun doute que Jérémy Doku est l'élu. Reste à convaincre le Stade Rennais de vendre sa pépite belge.

Rennes fait grimper les enchères pour Doku

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dokss 🫡🤫 (@jeremydoku)

Conscient que le marché anglais fait systématiquement grimper le prix des joueurs, Rennes veut tirer profit de la vente de Doku. ESPN rapporte que les Bretons exigent au moins 52 millions d'euros pour se séparer de l'ailier de 21 ans. Une somme assez importante, d'autant plus que Manchester City est en pourparlers avec West Ham pour recruter Lucas Paqueta. Michael Olise est également pisté par les Skyblues. Le géant anglais discute toujours avec Rennes qui ne semble pas totalement fermé à l'idée de vendre l'international belge (14 sélections). D'ici la fin du marché des transferts, les négociations vont probablement s'intensifier entre Rennes et Manchester au sujet de Jérémy Doku. L'ancien prodige d'Anderlecht semble avoir enfin réussi à passer un cap en Ligue 1 et pourrait se laisser séduire par le projet faramineux des Citizens.