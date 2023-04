Digne snobé par Emery, la Ligue 1 lui tend les bras

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis février, Unai Emery a de superbes résultats avec Aston Villa ayant trouvé un onze solide. Malheureusement, Lucas Digne n'y est pas. Le latéral français cire le banc en Premier League et cela n'a pas échappé à Nice.

Certes Aston Villa a été ralenti ce samedi à Brentford en ne faisant que match nul 1-1, mais les Villans sont bien les hommes en forme en Premier League. Avant le nul de ce week-end, ils restaient sur cinq succès de rang. Actuellement sixième, Aston Villa est lancé comme une fusée vers l'Europe dans le sillage d'Unai Emery. L'ancien entraîneur du PSG a enfin trouvé la bonne formule et les hommes adéquats. Mais, cette belle dynamique ne fait pas que des heureux au club, notamment du côté de Lucas Digne. Le Français est l'une des victimes de la forme d'Aston Villa, ayant perdu sa place de titulaire au moment où l'équipe de Birmingham a émergé en championnat.

Bard ne convainc pas, Nice pense à Digne

Digne n'a plus été titularisé depuis le 25 février dernier et un succès à Everton. Depuis, sur les huit matchs suivants, il n'est apparu que cinq fois pour seulement 76 minutes disputées en Premier League. Le latéral gauche est dans une impasse à Villa et cela n'a pas échappé à l'OGC Nice. Les Aiglons ont besoin d'un arrière gauche et pense à lui pour cet été.

Digne de retour en France ? https://t.co/diOx6HTltZ — Foot Mercato (@footmercato) April 22, 2023

C'est ce qu'a révélé Nice Matin ce samedi. Les Niçois ne sont pas convaincus par les deux hommes au poste chez eux actuellement, à savoir l'ancien lyonnais Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui. Toutefois, Lucas Digne n'est pas le seul joueur dans la ligne de mire des recruteurs niçois. En effet, Nice Matin évoque aussi les noms du Portugais Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) et de l'Espagnol de Benfica Alex Grimaldo. Mais, Lucas Digne semble être la piste la plus abordable financièrement pour les Niçois. Après le LOSC et le PSG, Nice pourrait bien être cet été la troisième étape française dans la carrière de Lucas Digne.