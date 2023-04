Il a fait souffrir Mbappé, Didier Deschamps l'adore, le PSG craque pour lui

Dans : Mercato.

Le PSG a décidé de s'attaquer au marché français pour cet été, et rêve de s'offrir Jean-Clair Tobido, qui progresse à grande vitesse avec l'OGC Nice. L'opération pourrait être couteuse, mais Luis Campos est chaud.

Luis Campos sera attendu comme jamais pour le prochain mercato. Si le dirigeant portugais est toujours en place, ce qui a de grandes chances d’être le cas, alors il ne pourra pas se planter dans les grandes largeurs une deuxième fois comme ce fut le cas avec Vitinha, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou Carlos Soler, qui ont certes des qualités, mais visiblement pas pour porter le PSG dans les matchs importants. Les initiatives de l’ancien sorcier de l’AS Monaco et du LOSC n’ont clairement pas payé, et il ne peut pas forcément se plaindre du budget restreint, sachant que des grosses sommes ont été dépensés tout de même.

Todibo, un profil qui fait saliver le PSG

Dans tous les secteurs de jeu, des recrues sont attendues, mais en défense, il devrait y avoir au moins deux nouveaux centraux. Il s’agit d’ores et déjà de Milan Skriniar, mais Luis Campos aimerait l’associer avec un jeune prometteur, français qui plus est. Il s’agit de Jean-Clair Todibo, qui a réussi à rebondir après un début de carrière compliqué au FC Barcelone, et est désormais devenu le patron défensif de l’OGC Nice à 23 ans. Il a parfaitement muselé Kylian Mbappé lors du dernier match contre le Paris SG, et sa vitesse, son goût pour la relance tout comme sa marge de progression font rêver le club de la capitale.

Selon le média spécialisé, le joueur serait tenté par la perspective de jouer le haut du pavé, de revenir dans sa région natale et d’effectuer forcément un gros bond dans sa carrière. Avec le risque qu’il ait aussi un temps de jeu beaucoup plus réduit. De son côté, Nice n’est officiellement pas vendeur, car Todibo est sous contrat jusqu’en 2027 et fait partie du projet des Aiglons. Mais le PSG, qui a décidé de plus souvent acheter français et en Ligue 1 désormais, sait aussi y mettre les moyens pour convaincre les clubs tricolores de céder leur pépite. Mais Paris va aussi devoir faire face à la concurrence, car les clubs européens ont bien vu que Didier Deschamps avait craqué pour le défenseur central formé à Toulouse. Et en cas de vente, le PSG ne serait pas seul à vouloir s’offrir Jean-Clair Todibo.