Demi-tour complet pour N’Golo Kanté au mercato

Par Guillaume Conte

Epatant à l'Euro, N'Golo Kanté se projetait sur un retour en Angleterre du côté de West Ham. Mais tout vient de s'écrouler.

Installé en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté a montré qu’il n’avait pas perdu grand chose de sa superbe à l’occasion de l’Euro. Appelé par Didier Deschamps, le milieu de terrain est apparu très affuté, et a été l’un des plus réguliers des Bleus, même s’il n’a plus forcément les mêmes jambes qu’en 2018, quand il courait aux quatre coins du terrain. Néanmoins, ce retour au premier plan lui a ouvert des portes, et malgré des soucis personnels connus lors de son passage en Angleterre, l’ancien joueur du SM Caen était partant pour retrouver la Premier League lors de ce mercato. West Ham discutait avec lui pour le convaincre de signer, et le Français était même tout proche de craquer ces derniers jours, révèle le média espagnol Fichajes.

West Ham a choisi, c'est fini pour Kanté

Mais les dernières hésitations ont été fatales et les Hammers ont mis fin à la piste menant à Kanté ce week-end, notamment en recrutant Guido Rodriguez à son poste. Le joueur du Bétis Séville arrive libre en provenance du club d’Andalousie, et West Ham ne devrait pas signer un autre joueur à ce poste. La fin de l’idée d’un retour pour N’Golo Kanté, qui entrevoyait l’idée de revenir en Premier League, même s’il savait que son club d’Al-Ittihad ne le laisserait pas partir comme ça. La question ne se pose plus actuellement, même s’il reste encore un mois de mercato et que de nombreux clubs peuvent être intéressés par un joueur qui a encore clairement le niveau international comme il l’a prouvé le mois dernier en Allemagne.