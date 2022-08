De Laurentiis fait le buzz, l’Afrique riposte

Dans : Mercato.

Corentin Facy

Le président napolitain Aurelio De Laurentiis a fait le buzz en déclarant qu’il ne souhaitait plus recruter de joueurs africains dans son club.

Victor Osimhen est-il le dernier joueur africain à porter le maillot de Naples avant de nombreuses années ? A en croire le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, c’est une possibilité. Et pour cause, le patron du Napoli a expliqué qu’en raison de la programmation de la Coupe d’Afrique des Nations pendant la saison en février, il ne souhaitait plus recruter de joueurs africains. « Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils renoncent à la disputer » a-t-il lancé dans des propos qui ont forcément suscité une vive polémique. Champion d’Afrique en titre avec le Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a riposté face aux propos d’Aurelio De Laurentiis sur BBC Sports Africa.

La réponse d'Aliou Cissé à Aurelio De Laurentiis

« J’ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d’essayer de ne pas recruter de joueurs africains. Un joueur de football peut jouer pour douze clubs, mais il n’aura qu’une seule équipe nationale. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu’il soit, je l’appellerai pour défendre les couleurs de la nation, s’il est compétent. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d’Afrique des nations, mais c’est important pour notre pays et notre continent. Pourquoi le débat n’existe que lorsqu’il s’agit de joueurs africains ? Quand un Brésilien est appelé par sa sélection, il n’y a pas de débat. Pourtant, nous sommes à cinq heures (d’avion) de l’Europe, alors qu’en Amérique du Sud, ils sont à dix-sept ou dix-huit heures. Les clubs devraient dialoguer avec les joueurs pour trouver la meilleure solution afin qu’ils puissent les aider tout en aidant leurs sélections. Nous ne combattons pas les clubs » a lancé Aliou Cissé, désireux de collaborer avec les clubs plutôt que d’entrer en guerre avec eux. Une réponse pleine de sagesse de la part du champion d’Afrique en titre à Aurelio De Laurentiis, mais qui ne fera sans doute pas changer d’avis le très borné président de Naples.