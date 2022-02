David Ginola règle le cas Mbappé en trente secondes

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG et le Real Madrid se battent concernant l'avenir de Kylian Mbappé, David Ginola est lui nettement plus serein pour l'attaquant français.

David Ginola a été un joueur qui a compté pour le Paris Saint-Germain, et la notoriété internationale d’El Magnifico fait qu’au moment où le Real Madrid va croiser la route du club français en Ligue des champions, le quotidien sportif AS est venu l’interroger à la fois sur ce choc européen, mais bien évidemment sur Kylian Mbappé. Impatient de savoir si la star tricolore va bien rejoindre la Maison Blanche, le média proche des Merengue souhaite aussi s’il sera bien à la hauteur du club légendaire qu’est le Real Madrid. Et s’il y avait encore quelques doutes, ils ont été balayés par l’ancien attaquant du PSG et de l’équipe de France. Pour David Ginola, Mbappé est un footballeur capable de devenir le meilleur joueur du monde et peu importe le maillot qu’il porte.

Mbappé est plus fort que tout selon Ginola

A votre avis, de quoi parlons nous, la très talentueuse @laureboulleau et moi? Affaire à suivre... coming soon @Antoine_LeRoy @canalplus pic.twitter.com/iPE6d5lcHZ — David Ginola (@teamginola) February 6, 2022

« Kylian Mbappé n'a pas de limites et peut réaliser ce qu'il veut. S'il décide de rester au PSG, ou d'aller au Real Madrid ou en Angleterre ou au Barça, il a de telles qualités qu'il peut faire la différence à tout moment. Lorsque vous avez autant de talent, la plus grande qualité que vous puissiez encore acquérir, c’est la volonté. Et si vous la combinez avec un grand talent, vous pouvez aller n'importe où. Mbappé a les qualités pour devenir le meilleur joueur du monde, cela ne fait aucun doute », a confié l’ancien joueur, désormais âgé de 55 ans, qui se régale d’avance de voir ce que va donner ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et il n'est pas le seul, y compris pour ceux qui ne se focalisent pas uniquement sur le cas Kylian Mbappé.