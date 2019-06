Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe, il en rêve

Dans : Mercato, Foot Mondial, Foot Europeen.

Meilleurs ennemis du football des dix dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bien, un jour, évoluer dans la même équipe. Ce projet paraît fou et impossible. Mais c’est pourtant l’objectif totalement dingue que David Beckham s’est fixé, selon la presse britannique. Homme fort de la franchise de Miami, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain voit les choses en grand et souhaiterait recruter, à terme, CR7 et Messi.

Un objectif qui ne devrait néanmoins pas être atteint à court terme. Car pour l’heure, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont aucunement envie de se retirer du circuit européen, eux qui ont raflé tous les Ballons d’Or des dernières années, sauf celui de 2018 remporté par Luka Modric. Par ailleurs, il est précisé que David Beckham a d’autres pistes pour renforcer sa franchise de Miami : Luis Suarez, Radamel Falcao et Wayne Rooney, entre autre.