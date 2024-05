EdF ‍: Pour Lizarazu, Mbappé n’est pas supérieur à Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Citée parmi les favoris de l’Euro 2024, l’équipe de France sera emmenée par ses capitaines Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Deux cadres que Bixente Lizarazu jugent aussi importants l’un que l’autre.

Le débat revient inlassablement. Passé en conférence de presse jeudi, Antoine Griezmann a dû évoquer la qualité du jeu produit par l’équipe de France. Il est vrai que les Bleus n’ont pas vraiment de style identifié. Le vice-champion du monde doit surtout sa réussite à son efficacité dans les deux surfaces. Mais aussi à la créativité de l’attaquant de l’Atlético Madrid, dont l’absence avait sauté aux yeux lors du dernier rassemblement.

Les deux indispensables de Deschamps

Pour Bixente Lizarazu, l’ancien joueur de la Real Sociedad est clairement indispensable dans l’entrejeu des Bleus. « Griezmann fluidifie le jeu, il fait le lien entre le milieu et l’attaque, a analysé le consultant pour Le Quotidien du Sport. C’est pour moi le seul qui a cette capacité de jouer entre les lignes, cette capacité de faire la dernière passe, cette capacité aussi d’être devant le but et de marquer. Les autres milieux de terrain sont un peu plus à vocation défensive et physique. On n’a pas d’autres joueurs comme ça, et tactiquement il contribue à cet équilibre. »

Toujours avec le sourire ! 😁 pic.twitter.com/85Cw7kc1Az — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2024

Il reste néanmoins difficile de désigner le joueur le plus indispensable entre Antoine Griezmann et le capitaine français. « Mbappé, il peut marquer à tout moment. Il peut être en difficulté, l’équipe fait un mauvais match, et quand même sortir quelque chose. Ce qu’il a fait en finale de Coupe du monde, c’est hallucinant. Il est capable de se sublimer dans les grands matchs et les moments importants et ce qui est étonnant avec lui, c’est que le fait qu’il soit décisif n’est pas forcément lié à sa performance globale. C’est un joueur qui peut te faire gagner un match à lui seul et ça, c’est très rare. Donc les deux parce que ce n’est pas comparable », a estimé Bixente Lizarazu sans trop se mouiller.