Chielsa et le Barça, ça devient fou

Alors que tout était prêt pour son arrivée, Federico Chiesa ne devrait finalement signer au FC Barcelone. La piste est pour le moment mise de côté à cause des problèmes financiers du club.

Les derniers mercatos du FC Barcelone se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs années maintenant, il est difficile pour la direction catalane de recruter tous les joueurs qu'elle rêve d'avoir dans ses rangs. En cause, des problèmes financiers suffisamment lourds l'obligent à se confronter régulièrement aux règles du fair-play financier. Lequel l'empêche, par exemple, d'enregistrer Dani Olmo, recruté pour 55 millions d'euros cet été mais qui ne peut toujours pas être considéré officiellement comme un joueur du FC Barcelone. Pisté prioritaire du club ces derniers jours, Federico Chiesa est lui aussi face à un mur.

