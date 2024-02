Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Décidément, les clubs anglais ne sont pas dignes de confiance au mercato.

Ce jeudi soir, West Ham n’a pas validé le transfert de Saïd Benrahma alors que tout était bouclé, et que le joueur était autorisé à se rendre à l’Olympique Lyonnais pour y signer son contrat. Le club rhodanien ne comprend pas et se retrouve surtout lésé par cette décision de tout bloquer avec en plus la mauvaise volonté de ne rien dire à la partie adverse.

Le Havre vient de vivre la même chose. Chelsea avait autorisé Malang Sarr à se rendre en Normandie pour y signer son contrat. Le défenseur français avait été autorisé par les Blues à quitter le club londonien en raison d’un accord pour la résiliation de son engagement. Mais au dernier moment, l’ancien joueur de Nice a vu Chelsea refuser de remplir les documents nécessaires à son arrivée au HAC, prétextant un désaccord sur la rupture du contrat. Arrivé à Chelsea en 2020 avec qui il était sous contrat jusqu’en juin 2025, Malang Sarr a connu deux prêts à Porto et à Monaco, et ne joue désormais plus une seule minute avec les Blues. Cela n’a pas empêché, malgré la visite médicale, de voir cette arrivée s’écrouler alors que le joueur et Le Havre s’étaient mis d’accord. Mais comme West Ham, ou même comme avait pu le faire Chelsea avec le PSG pour Hakim Ziyech, les autorisations ne sont jamais arrivées en provenance d’Angleterre avant la fin du mercato.