Cette pépite de 14 ans affole le PSG et le Real

Par Guillaume Conte

Plusieurs grands clubs européens et brésiliens ont repéré un joueur très prometteur en Espagne, et notamment le PSG qui vient de se mettre sur ce dossier qui concerne un élément très précoce.

Ce n’est pas une nouveauté, le recrutement des joueurs commence de plus en plus tôt, et cela n’est pas toujours une bonne chose. Tous les clubs veulent être les premiers à faire signer le futur Lionel Messi ou le futur Cristiano Ronaldo. Mais les batailles à ce niveau vont parfois très loin, et c’est le cas dans le dossier de Guilherme Ruck, dit « Gui » Ruck. Ce joueur de 14 ans seulement possède déjà un parcours épatant puisque ce Brésilien est arrivé au Portugal à 7 ans, où il a évolué chez les équipes de sa catégorie du côté de Guimaraes, marquant jusqu’à 87 buts dans une saison. Par la suite, le prometteur élément a rejoint Porto, puis le Rayo Majadahonda, faute d’avoir eu la permission de signer pour l’Atlético de Madrid.

Le Brésil essaye de le faire revenir

🔄 (GUI): Barça have joined the race for Brazillian Real Valladolid midfielder Guilherme Ruck (14).



Real Madrid, PSG, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro and now Barça are interested in the player.



The club believes that Gui has great potential and has transferred it to his… pic.twitter.com/4LcjaVIgaO — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 1, 2023

Arrivé ensuite au Real Valladolid, Gui Ruck continue de grandir et d’épater au point d’être pressenti pour intégrer la sélection brésilienne U16 à seulement 14 ans. Son avenir est donc prometteur, même si cela ne présage évidemment de rien à cet âge-là. Néanmoins, sa situation intéresse de nombreux clubs révèle le journal AS, qui évoque des formations brésiliennes qui rêvent de le faire revenir, mais aussi deux clubs européens qui font le forcing. Il s’agit du Real Madrid, qui le courtise depuis plusieurs mois, et du PSG, qui vient d’arriver dans ce dossier. Le FC Barcelone compte aussi avoir son rôle dans ce dossier qui peut surprendre étant donné l’âge du joueur et les conditions qu’il faut pour effectuer un transfert dans cette situation. Mais la possibilité est bien là pour Gui Ruck, qui aura certainement dans les années à venir un grand choix à effectuer pour la suite de sa jeune carrière déjà très mouvementée.