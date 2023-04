Cancelo snobe Tuchel, le Barça se frotte les mains !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En janvier, le Bayern Munich a réalisé un beau coup au mercato en signant en prêt Joao Cancelo. Les Munichois aimeraient bien conserver le latéral droit portugais au-delà de cette saison mais ce dernier a un autre projet en tête.

Le 31 janvier dernier, son prêt au Bayern Munich avait surpris tout le monde. Il faut dire que Joao Cancelo est un latéral droit très talentueux, ayant toutes les qualités requises au poste pour le football moderne. Mais, si Manchester City a souvent été satisfait de lui, Cancelo est fâché avec Pep Guardiola. De quoi motiver un départ en Allemagne, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le Bayern n'a pas à s'en plaindre au vu de ses premières apparitions en Bundesliga et en Ligue des champions (un but et quatre passes décisives). Même si sa relation avec Nagelsmann n'a pas été parfaite, tout a bien démarré avec Thomas Tuchel et le Bayern se verrait bien le garder un peu plus longtemps à l'avenir.

Cancelo au Barça, le Portugais valide

Sous contrat jusqu'en 2027 à City, Cancelo est abordable pour le Bayern dans l'optique d'un transfert. C'est d'autant plus vrai que, vu sa relation difficile avec Guardiola, le latéral portugais n'envisage pas de revenir de sitôt chez les Citizens. Mais, selon le journal catalan Sport, Joao Cancelo n'est pas intéressé par la formation bavaroise. Un autre prétendant le séduit nettement plus : le FC Barcelone. Les Catalans en ont besoin puisque le poste d'arrière droit est vacant chez eux. Xavi est obligé d'aligner des joueurs qui ne sont pas du poste à l'origine : Araujo, Roberto ou encore Koundé.

🚨 Barcelona want to sign João Cancelo from Manchester City this summer.



The full back has fallen out of favour with Pep Guardiola and is currently on loan at Bayern Munich.



(Source: @Sport_EN) pic.twitter.com/Q4GTARStoF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 7, 2023

Le joueur portugais est déjà entré en contact avec la direction blaugrana via son agent Jorge Mendes. Selon Sport, ce dernier a récemment rencontré Joan Laporta et Mateu Alemany au Portugal pour parler des modalités d'un futur engagement. Si le Barça n'a pas de grandes libertés financières, Cancelo est prêt à faire des efforts sur le plan salarial. Le Portugais veut jouer à Barcelone et aidera au maximum le club catalan à respecter le plafond salarial de la Liga. Cependant, il faudra aussi s'entendre avec Manchester City sur le montant d'un transfert et les Citizens ne braderont pas leur pépite portugaise sur le marché.