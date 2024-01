Bruno Guimaraes au PSG, l’OL valide à 200 %

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas que le PSG en France qui va suivre de près l'éventuel transfert de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle. L'OL, son ancien club, y a un intérêt financier très prononcé.

Désireux d’investir beaucoup plus que prévu au mercato pour se renforcer et peut-être à terme convaincre Kylian Mbappé de rester, le Paris SG a déjà recruté un défenseur brésilien, et se prépare à en faire de même avec un milieu de terrain. Deux joueurs en la personne de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui n’ont toutefois pas vocation à sauver le PSG en Ligue des Champions à court terme. C’est pourquoi, en raison d’un effectif jugé juste par Luis Enrique, Luis Campos se penche aussi sur une très grosse opération pour faire changer son équipe de dimension. Il s’agit de faire signer Bruno Guimaraes, avec l’accord d’une formation de Newcastle qui pourrait dire oui en cas de grosse offre.

13 ME dans la balance de l'OL

🎙️ "Ce premier match va nous mettre dans l'ambiance de la Coupe"



🗣️ Avant notre entrée en Coupe de France, Pierre Sage a répondu aux questions des journalistes



🗞️ Le résumé de la conférence de presse ⤵️#CAPOL — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

La presse brésilienne évoque un transfert aux alentours de 115 millions d’euros. Voilà qui permettrait aux Magpies de souffler un bon coup face au fair-play financier, mais aussi à l’OL de lever les bras au ciel. En effet, quand il a vendu Bruno Guimaraes à Newcastle, Jean-Michel Aulas a non seulement récupéré 50 millions d’euros, bonus compris, mais il a aussi adossé une clause permettant à l’OL de récupérer 20 % d’une éventuelle plus-value à la revente. En cas de départ du Brésilien pour le PSG pour 115 millions d’euros, la plus-value de l’opération serait de 65 millions d’euros, et 13 millions d’euros reviendraient alors à l’Olympique Lyonnais.

Une sacrée belle opération qui doit bien évidemment se confirmer si toutes les planètes s’alignent dans ce dossier complexe. Mais John Textor doit certainement se dire que cette somme presque tombée du ciel lui permettrait de réaliser des emplettes encore plus ambitieuses au mercato, alors qu’une telle arrivée financière n’était forcément pas prévue. Autant dire que du côté de Lyon, on va suivre avec un oeil attentif le retour éventuel de Bruno Guimaraes en Ligue 1.