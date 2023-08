Bernardo Silva veut partir, bras de fer avec Guardiola ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Bernardo Silva, qui a refusé les avances du PSG cet été, est bien décidé à quitter Manchester City. L’international portugais aimerait rejoindre le FC Barcelone, qui en fait sa priorité pour remplacer Ousmane Dembélé.

Le feuilleton Bernardo Silva prend de plus en plus d’ampleur à mesure que la fin du mercato se rapproche. Priorité du Paris Saint-Germain pour compenser le départ de Lionel Messi, l’international portugais a rejeté la proposition du champion de France en titre. Pas totalement convaincu par le projet qui lui a été présenté par Luis Campos, l’ex-milieu offensif de l’AS Monaco a passé son tour. Il semble en revanche déterminé à l’idée de rejoindre le FC Barcelone, malgré une première offre estimée à 60 millions d’euros et rejetée par Manchester City de la part du club blaugrana.

A en croire les informations délivrées ce lundi par le Mundo Deportivo, Bernardo Silva se veut de plus en plus offensif et réclame avec véhémence son départ de Manchester City. Après avoir remporté la Ligue des Champions et la Premier League, l’international portugais estime qu’il a fait le tour de la question à Manchester et souhaite relever un nouveau défi. Son objectif est plus que jamais de rejoindre Xavi au FC Barcelone, qui fait de Bernardo Silva sa piste n°1 pour compenser le potentiel départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain dans les jours à venir.

Bernardo Silva veut absolument rejoindre le Barça

Le média indique que Bernardo Silva « fait le forcing » et s’est entretenu ces dernières heures avec Pep Guardiola pour lui signifier son envie de partir. De son côté, le coach catalan est toujours sur la même ligne de conduite : il veut impérativement conserver le gaucher dans son effectif. Une décision qui s’explique également par le fait qu’après avoir perdu Riyad Mahrez, Pep Guardiola est réticent à l’idée de se séparer d’un second joueur offensif. Reste que Bernardo Silva est de plus en plus insistant et la menace d’un clash entre le joueur et les Citizens est bien réelle. Un scénario que le champion d’Angleterre en titre veut absolument éviter avec un joueur irréprochable depuis son arrivée en Angleterre en provenance de l’AS Monaco…