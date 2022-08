Bernardo Silva, City se moque des millions du PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le PSG et le FC Barcelone ont manifesté leur intérêt auprès de Manchester City afin de recruter Bernardo Silva.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva était ouvert à l’idée de changer de club cet été. Une aubaine pour le FC Barcelone ainsi que pour le Paris Saint-Germain, qui ont rapidement manifesté leur intérêt pour le Portugais auprès de Manchester City. Les planètes commençaient à s'aligner. Bernardo Silva n’était pas insensible aux offres du Barça et du champion de France en titre, et Pep Guardiola avait fait comprendre que, malgré l'importance que le Portugais avait pour lui, il voulait que l'ancien monégasque soit heureux, quitte à ce qu'il change de club. Mais il faudrait pour cela une offre qui convienne à tout le monde, et n'affaiblisse pas de trop les Citizens, ce qui est loin d'être gagné. Une tendance confirmée par le site Todo Fichajes, qui explique qu’il est désormais improbable de voir Bernardo Silva faire ses valises.

Bernardo Silva intransférable, le PSG abdique

A en croire le site espagnol, l’intérêt du FC Barcelone ne s’est pas concrétisé par une offre officiellement transmise à Manchester City. Et pour cause, le vice-champion d’Espagne en titre devait d’abord réussir à dégraisser (Depay, De Jong, Umtiti) avant d’être en mesure de transmettre une offre à Manchester City. En revanche, le PSG est bien moins dans le rouge financièrement et a formulé une proposition aux Anglais. Le média croit savoir que l’offre du PSG atteignait 75 millions d’euros hors bonus. Conscient que l’offre était importante, Manchester City a pesé le pour et le contre mais a finalement refusé les avances du Paris Saint-Germain pour Bernardo Silva, jugé quasiment intransférable par Pep Guardiola à moins d’une offre insensée au-delà de 100 millions d’euros. Manchester City estime par ailleurs qu’arriver au 19 août, il est trop tard pour compenser le départ d’un joueur du calibre de Bernardo Silva. C’est ainsi que Manchester City a fermé toutes les discussions pour le départ du Portugais, qui ne rejoindra donc pas le PSG cet été.