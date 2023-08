Bayern, Man United, Inter… Pavard a l’Europe à ses pieds

A moins d’un an de la fin de son contrat, le Français Benjamin Pavard refuse toujours de prolonger au Bayern Munich. Le défenseur polyvalent pousse pour un départ cet été, d’autant que plusieurs cadors européens tentent de conclure son transfert.

Sauf revirement de situation, Benjamin Pavard se dirige vers un départ cet été. Le défenseur central ou latéral droit a entamé la dernière année de son contrat au Bayern Munich. Et malgré les sollicitations de ses dirigeants, le Français refuse toujours de prolonger. Le champion d’Allemagne, qui a dû laisser filer Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain dans les mêmes conditions, devrait de nouveau céder. Le club bavarois pourrait néanmoins récupérer un montant intéressant compte tenu de la popularité de Benjamin Pavard sur le marché des transferts.

Benjamin Pavard, one to watch as he’s prepared to leave Bayern now 🚨🔴



Inter have Pavard on top of the list — proposal expected soon to open talks.



Man United deal stalling due to Maguire situation.



…could become option for Arsenal to replace Timber — no decision yet. pic.twitter.com/dI2sD19fJi