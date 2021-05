Barça : Griezmann à City, la surprise XXL de l’été ?

Dans : Mercato.

Malgré des statistiques honorables, Antoine Griezmann ne sera pas retenu coûte que coûte par le FC Barcelone au mercato.

Auteur de 19 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, le buteur de l’Equipe de France affiche des statistiques correctes avec le FC Barcelone. En difficulté au début de la saison, l’ancien maestro de l’Atlético de Madrid a trouvé la bonne carburation aux côtés de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé en attaque. Titulaire indiscutable aux yeux de Ronald Koeman, le natif de Mâcon pourrait cependant être sacrifié lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le Barça doit alléger sa masse salariale et Antoine Griezmann sera le premier à faire les frais de la stratégie de Joan Laporta en cas de proposition intéressante. A en croire Fichajes.net, le n°7 de Barcelone pourrait justement recevoir une offre XXL dans les semaines à venir.

Le média espagnol croit savoir que Manchester City songe à Antoine Griezmann en cas de départ de Raheem Sterling, titulaire indiscutable de Pep Guardiola ces dernières années, mais qui est abonné au banc des remplaçants depuis plusieurs semaines. Remplaçant face au PSG en Ligue des Champions la semaine dernière, l’international anglais devrait encore prendre place sur le banc de Manchester City mardi soir lors de la demi-finale retour. Un déclassement qui ne convient pas à Sterling, dont le départ fait de moins en moins de doute. Grand fan des joueurs à la finesse technique très développée, Pep Guardiola apprécie Antoine Griezmann, et le verrait parfaitement occuper le rôle de faux numéro neuf au sein de son 4-3-3, aux côtés de Kevin De Bruyne, Phil Foden et Ryad Mahrez. L’international tricolore n’est cependant pas la seule cible du technicien catalan, qui garde aussi un œil sur Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Jack Grealish (Aston Villa) dans l’optique du prochain mercato estival.