Barça : Griezmann l’homme du titre, Koeman l’avait senti

A nouveau décisif avec le FC Barcelone, le Français Antoine Griezmann va jouer un rôle majeur dans la course au titre en Liga. Ce n’était pourtant pas gagné il y a encore quelques semaines lorsque l’attaquant était en grande difficulté. Mais de son côté, l’entraîneur du club catalan Ronald Koeman n’est pas surpris.

Revoilà Antoine Griezmann au premier plan. Alors qu’il semblait s’éloigner du onze de Ronald Koeman, qui préférait la profondeur apportée par Ousmane Dembélé, l’attaquant du FC Barcelone a regagné les faveurs de son entraîneur. Et peut-être celles de Lionel Messi qui s’était privé d’un triplé pour le laisser marquer sur penalty contre Getafe (5-2) jeudi dernier. Un geste que l’Argentin n’a pas à regretter puisque son coéquipier relancé a offert la victoire au Barça face à Villarreal (1-2) trois jours plus tard. Résultat, les Blaugrana, provisoirement troisièmes de Liga, sont désormais considérés comme les favoris dans la course au titre. Le tout grâce au Français à qui Ronald Koeman avait prédit un avenir brillant l’été dernier.

« Un joueur qui me plaît »

« Pour moi, c'est un joueur très important. On s'était parlé à ce sujet pendant l'été, a confié le coach néerlandais en conférence de presse. Bien sûr qu'on a critiqué l'efficacité de nos attaquants, y compris Antoine. Mais c'est un joueur qui me plaît, il aide toujours l'équipe et il cherche toujours le bien du groupe, il travaille très bien. Un attaquant dépend toujours de son efficacité. Il a aussi été victime de malchance, mais c'est vrai qu'il est plus en confiance maintenant. Il l'a montré sur son premier but contre Villarreal, on ne marque pas un but comme ça sans confiance. Je pense qu'il est dans une bonne période et j'espère qu'il continuera comme ça. » Antoine Griezmann héros du Barça ? Peu sont ceux qui auraient misé sur ce scénario.