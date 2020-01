Mercato : Taquin, Umtiti joue avec les nerfs des fans d’Arsenal

Dans : Mercato.

Annoncé dans le viseur d’Arsenal, Samuel Umtiti s’est rendu à l’Emirates Stadium pour assister à la victoire des Gunners contre Manchester United (2-0) mercredi. Forcément, les supporters se sont emballés.

En période de mercato, il en faut peu pour s’enflammer chez les supporters. Surtout chez ceux d’Arsenal qui vivent une saison compliquée, et qui attendent des recrues avec impatience. Le club londonien, qui vient de nommer Mikel Arteta manager, espère notamment la signature d’un défenseur central de haut niveau. Un profil à la Samuel Umtiti, cible des Gunners depuis plusieurs mois. Et comme par hasard, le jour de l’ouverture du marché des transferts, le défenseur central du FC Barcelone se montre à l’Emirates Stadium. Venu assister au choc de Premier League entre Arsenal et Manchester United (2-0) mercredi, le Français a même indiqué à ses fans sur Instagram qu’il se trouvait dans l’enceinte des Gunners.

Autant dire que les supporters se sont rapidement emballés ! Mais a priori, Umtiti leur a surtout provoqué une fausse joie. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui profite actuellement de la trêve en Espagne, a peut-être effectué le déplacement pour soutenir son ami Alexandre Lacazette. En tout cas, un transfert à Arsenal ne semble pas d’actualité pour l’international tricolore, déterminé à retrouver sa place de titulaire chipée par son compatriote Clément Lenglet. D’ailleurs, la priorité du club anglais n’est pas Umtiti mais plutôt Dayot Upamecano (21 ans, RB Leipzig).