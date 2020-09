Barça : 25 ME et un Néerlandais arrive, ce n’est pas Depay

Dans : Mercato.

Le FC Barcelone, qui attendait des premiers départs avant de recruter à nouveau, est servi avec ceux de Vidal, Semedo et Suarez. Direction l’Olympique Lyonnais pour acheter Memphis Depay donc ? Pas vraiment. La presse néerlandaise comme espagnole annonce l’arrivée ce jeudi de Sergino Dest à Barcelone. Le latéral droit a vu l’offre catalane de 20 ME + 5 ME de bonus être acceptée par l’Ajax Amsterdam, qui envoie donc sa pépite américaine vers l’Espagne plutôt que l’Allemagne, puisque le Bayern Munich faisait le forcing ces derniers jours.