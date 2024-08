Arsenal s'offre un champion d'Europe

A la recherche d'un milieu de terrain d'expérience pour compléter son entrejeu, Arsenal a trouvé une excellente pioche. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mikel Merino est associé aux Gunners. Fort d'un Euro 2024 plus que réussi et champion d'Europe en prime, le milieu de la Real Sociedad a été convaincu par la direction du club londonien.

Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs. Le transfert va coûter pas moins de 32 millions d'euros secs, assortis de quelque 5 millions d'euros en bonus facilement atteignables. Depuis fin juillet, Arsenal était proche d'un accord avec Mikel Merino. Voilà que toutes les parties sont satisfaites. Il ne manquera plus que l'officialisation.

🚨🔴⚪️ Mikel Merino to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place for Spanish midfielder to join Gunners.



€32m plus €5m add-ons with favorable payment terms. Contract until 2028.



Arsenal were closing in on Merino deal since end of July, Merino only wanted Arsenal.



