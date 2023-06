Arabie Saoudite ‍: José Mourinho, l'homme qui a dit non

Un temps ciblé par le PSG, José Mourinho était également une cible de l’Arabie Saoudite durant ce mercato estival.

Fort de ses résultats encourageants avec l’AS Roma, notamment en coupe d’Europe lors des deux dernières années, José Mourinho a retrouvé une belle cote sur le marché des entraîneurs. Il y a de cela quelques semaines, le Special One était le favori de Luis Campos pour devenir le successeur de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. José Mourinho a longtemps tenu la corde avant finalement de se faire doubler par Julian Nagelsmann et Luis Enrique dans l’esprit des dirigeants parisiens.

L’ancien sélectionneur de l’Espagne a été choisi par l’état-major du PSG et va prochainement devenir le nouvel entraîneur du club parisien. Une déception pour José Mourinho, qui attendait le coup de fil de Luis Campos pour débarquer dans la capitale française avec l’ambition de remporter la Ligue des Champions en France. Devant la décision de Paris de miser sur un autre coach, l’Arabie Saoudite s’est jetée sur le technicien portugais.

Understand Saudi side Al Hilal sent huge contract proposal to José Mourinho earlier this month, before approaching Allegri. 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Official proposal sent: €30m per season net salary.



José Mourinho turned down the bid — as he’s only focused on AS Roma project. pic.twitter.com/1tION8dpCZ