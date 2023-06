L’Arabie Saoudite rêve de José Mourinho ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Christophe Galtier, José Mourinho pourrait devenir le premier grand entraîneur européen à rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite.

Inexistant sur la scène du football mondial il y a encore quelques mois, jusqu’au succès marquant de sa sélection contre l’Argentine à la Coupe du Monde 2022, l’Arabie Saoudite enflamme désormais le marché des transferts. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en début d’année, le pays du Golfe a réussi à attirer Karim Benzema, le dernier Ballon d’Or, dans ses filets. Recruté par Al-Ittihad il y a quelques jours, l’attaquant français pourrait d’ailleurs recroiser un entraîneur bien connu au cours de la saison prochaine. Puisque selon les informations de Foot Mercato, le club d’Al-Hilal rêve d’avoir José Mourinho sur son banc de touche.

Un « salaire annuel faramineux » pour Mourinho

Exclu FM : Al-Hilal veut José Mourinho sur son banc ! 🇮🇹



° Principal favori pour la direction saoudienne

° Rencontre prévue à Londres

° Première offre prête à être proposée

° Mourinho pas intéressé à ce jour -



- @footmercato https://t.co/jkdNeD7B1O — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 11, 2023

Désireux de frapper un grand coup sur le mercato pour faire de l’ombre à ses concurrents, la formation la plus titrée du pays avait tenté d’offrir un contrat gigantesque à Lionel Messi, mais l’ancienne star du Barça ou du PSG a finalement décidé de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami en MLS. Pour laver ce petit affront, Al-Hilal veut donc José Mourinho. Pour convaincre le Spécial One, « les dirigeants saoudiens sont même prêts à lui proposer de dresser une liste de joueurs qu’il souhaiterait attirer à Riyad ». Une réunion est même prévue à Londres la semaine prochaine entre le coach portugais et Fahad bin Nafel, le propriétaire du club saoudien. Suite à cet entretien, Mourinho pourrait recevoir un contrat longue durée assorti d’un « salaire annuel faramineux ».

Fin de la rumeur PSG pour Mourinho

Mais pas sûr que les millions d’euros de l’Arabie Saoudite fassent vaciller l’ancien coach du Real Madrid. Tout simplement parce que le manager de 60 ans a envie de poursuivre son aventure à l’AS Roma, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Quoi qu’il en soit, et malgré certaines rumeurs, Mourinho ne sera pas le successeur de Christophe Galtier au PSG, vu que la direction qatarie n’a pas discuté avec le Portugais en cette fin de saison.