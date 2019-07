Mercato : Bordeaux adore ce joueur à 1 ME, Montpellier aussi

Dans : Mercato, Bordeaux, MHSC, Ligue 1.

Malgré des moyens visiblement assez restreints, les Girondins de Bordeaux ne restent pas inactifs au mercato.

En effet, le club au scapulaire a déjà réalisé quelques jolis coups en s’offrant les services de Mexer et de Benito pour zéro euro. Et à en croire les informations de France Football, le club dont Paulo Sousa est l’entraîneur souhaite poursuivre dans cette dynamique. C’est ainsi que l’international mauritanien de 20 ans Bakary N’Diaye figure dans le viseur du club.

En fin de contrat dans un an avec son club d’El-Jadida, qui évolue en première division marocaine, Bakary N’Diaye est sur les tablettes de deux autres clubs français : Strasbourg, mais surtout Montpellier. Le club héraultais cherche également à recruter malin et pourrait avoir une puissance financière supérieure à celle de Bordeaux en cas de ventes de Ruben Aguilar et de Benjamin Lecomte. Bordeaux devra donc se montrer astucieux et convaincant pour boucler ce deal qui ne devrait pas dépasser 1 ME au mercato.