Après Messi, le mage Daniel Riolo lâche son scoop sur Cristiano Ronaldo

Entre Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin, c'est fini aux yeux de Daniel Riolo, qui ne voit qu'un obstacle à un départ immédiat du Portugais

En décembre 2020, Daniel Riolo, qui n’est pas forcément du genre à sortir des scoops sur les transferts à tout bout de champ, avait fait cette prophétie qui restera dans l’histoire de la radio. Sur RMC, le polémiste avait annoncé tout en restant très sérieux devant un auditoire dubitatif la chose suivante : « On est entre nous. Je peux dire que Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux ! Messi sera au PSG la saison prochaine ». Une affirmation dite avec certitude qui s’est vérifiée dans un scénario que pas grand monde pouvait deviner.

Alors, que pense le mage Daniel Riolo de la situation de Cristiano Ronaldo ? Sans être aussi affirmatif, il y a de grandes chances que CR7 tente sa chance pour un changement de club dans les prochains jours. A l’approche de la fin du mercato, son avenir est en tout cas très discuté, sachant qu’il aurait refusé d’être titulaire pour le premier match de la saison à Udine, histoire de faire comprendre que sa situation contractuelle était une réelle problématique pour tout le monde. Et selon l’intervenant de RMC, dans le clan du Portugais comme dans celui de la Juventus, un transfert satisferait tout le monde.

« Je pense qu’Allegri n’en veut plus. Après avoir envisagé une carrière ailleurs, finalement Allegri revient à la Juventus faute de mieux. C’est pour je crois construire quelque chose de neuf. J’ai été étonné et très content que Dybala soit nommé capitaine. Le message envoyé, c’est ‘je te fais capitaine’ et c’est un message très fort. Avec Chiesa qui a été très bon à l’Euro. Dans ce plan-là, un Ronaldo est plus près de la fin que du début, je ne suis pas sûr qu’il y a une place. Je pense que lui-même a envie de se barrer. Je pense qu’il n’a jamais été vraiment séduit par la Juventus et le club. C’est limite s’il n’a pas regretté de signer là bas. Sa situation est trouble, mais on se demande où il peut aller s’il s’en va, car je crois qu’il a envie de partir », a livré Daniel Riolo, pour qui la vraie question n’est pas si la Juventus et lui sont d’accord pour un transfert.

Qui veut de Cristiano Ronaldo ?

C’est le cas, mais il manque un point de chute. A moins d’une incroyable folie, le PSG est hors course après ses dépenses cet été. Le Real Madrid a été écarté par CR7 comme par Carlo Ancelotti. Manchester City n’aurait pas sa place dans le coeur du quintuple Ballon d’Or en raison de sa rivalité avec Manchester United. Il reste alors les Red Devils, qui ont les moyens, l’ambition, et peut-être même la volonté de faire un énorme coup dans cette dernière semaine.