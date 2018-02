Après Benzema, le Real veut mettre Varane en danger

Dans : Mercato, Liga.

Contrairement à cet hiver, on peut s’attendre à voir le Real Madrid animer le prochain mercato estival.

Peu importe l’issue de la saison en cours, le club madrilène aurait décidé de renforcer son secteur offensif. C’est pourquoi les noms de Mauro Icardi et d’Harry Kane reviennent avec insistance ces dernières semaines. Rien de très rassurant pour Karim Benzema, en difficulté et peu épargné par les critiques. Mais l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais ne sera peut-être pas le seul Français menacé au Real.

A en croire le Daily Mirror, le champion d’Espagne suivrait la situation de Toby Alderweireld (28 ans). Sous contrat jusqu’en 2019 avec une année supplémentaire en option, le défenseur central ne parvient pas à s’entendre avec Tottenham pour une prolongation. Il faut dire que l'international belge veut s’aligner sur les plus gros salaires des Spurs.

De la concurrence pour le Real

Sa situation provoque donc des tensions avec le manager Mauricio Pochettino qui ne l’a pas convoqué pour affronter la Juventus Turin (2-2) mardi en Ligue des Champions. A noter que son bail contient une clause lui permettant de quitter Tottenham pour 28 M€ l’été prochain. Une affaire en or aux yeux du Real, confronté à la concurrence de Chelsea et des deux Manchester (City et United) sur ce dossier.