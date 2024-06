Accord Leny Yoro - Real Madrid, le PSG peut pleurer

Dans : Mercato.

Leny Yoro a trouvé un accord sur les conditions de son arrivée au Real Madrid. Il ignore royalement le PSG, au point d’être prêt à attendre un an pour aller en Espagne.

Ce jeudi matin, Marca douche un peu plus les espoirs du PSG de faire signer Leny Yoro. Le jeune défenseur central a trouvé un accord total sur les conditions de sa signature au Real Madrid, lui qui n’a pas caché que sa préférence allait au club espagnol. Tant pis pour le Paris SG qui rêvait de le faire venir pour trouver enfin un défenseur capable de grandir sur les années avec le club de la capitale lors de ce mercato. Un dernier élément bloque pour le moment la finalisation de ce transfert.

Nacho, la clé de l'arrivée de Yoro au Real

Il s’agit de l’avenir de Nacho, qui compte quitter le Real et donc libérer une place en défense centrale. L’Espagnol doit encore se mettre d’accord avec les deux clubs saoudiens avec qui il discute. Mais quand on connait les moyens financiers des formations de la Saudi Pro League, cela ne devrait pas poser de problème. Seul un échec des négociations et une décision de Nacho de rester une année de plus au Real repousserait la venue de Leny Yoro. Car pour le moment, Florentino Pérez ne compte aucun accord avec le LOSC, mais une offre de 40 millions d’euros est en préparation pour les prochains jours.

Il reste à savoir si Lille estimera ce montant suffisant, alors que le PSG était prêt à monter au-delà des 50 millions d’euros pour finaliser ce recrutement. Une différence qui n’est pas négligeable, même si le fait que le joueur ait fait son choix risque de faire pencher la balance en faveur de la formation espagnole. Le LOSC pourrait de toute façon ne pas avoir le choix, car les agents de Leny Yoro ont fait savoir, faute d’accord avec le Real, que le défenseur était prêt à attendre une année de plus chez les Dogues pour partir libre ensuite en direction de la Maison Blanche. Autant dire que, si ces informations devaient se confirmer, le PSG n’a quasiment aucune marge de manoeuvre dans ce dossier.