Ang : Pogba gratuit, Manchester United en panique !

Dans : Mercato.

Courtisé par la Juventus Turin et le PSG, Paul Pogba n’est pas certain de poursuivre sa carrière à Manchester United.

Et pour cause, le taulier de Didier Deschamps en Equipe de France pourrait se laisser tenter par un nouveau défi. En fin de contrat avec les Red Devils en juin 2022, Paul Pogba se trouve à un tournant de sa carrière et ce mercato estival est celui de tous les dangers pour Manchester United. Effectivement, les Red Devils aimeraient activer une clause de prolongation d’un an supplémentaire afin d’être certain que Paul Pogba ne quitte pas le club pour zéro euro dans douze mois. Cela étant, l’ancien milieu français de la Juventus Turin n’a pas l’intention d’étendre son bail en faveur de Manchester United, à en croire les informations obtenues par le Daily Mirror.

Représenté par l’inflexible Mino Raiola, l’international français fait paniquer Manchester United. En effet, il n’est pas imaginable pour les dirigeants des Red Devils de perdre l’un de leurs joueurs majeurs pour zéro euro. Une vente de Paul Pogba dès cet été est donc d’autant plus facilement envisageable. Comme indiqué par ailleurs, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain se sont renseignés. De retour sur le banc de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri connaît très bien Paul Pogba et a fait part à ses dirigeants de la volonté de le recruter. Du côté de Paris, on guette cette très bonne opportunité. En cas de transfert de Paul Pogba, le PSG se serait incroyablement renforcé au milieu de terrain après la signature de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat le 30 juin avec Liverpool et qui s’est officiellement engagé pour trois ans à Paris. Reste maintenant à voir quelles sont les volontés de Paul Pogba pour son avenir. De la Juve à Manchester United en passant par le PSG, les options sur la table de « La Pioche » sont multiples.