Alerte mercato, le Barça laisse partir Frenkie De Jong

Elément clé d'un FC Barcelone en perdition, Frenkie De Jong pourrait être poussé dehors pour rapporter une grosse somme. Le mercato va s'enflammer avec le Néerlandais.

Dans un FC Barcelone en plein marasme, rares sont les joueurs qui parviennent à surnager. Xavi n’hésite pas à lancer les jeunes du centre de formation pour essayer de donner un second souffle. Toutefois, s’il y a bien un joueur qui essaye de se démener pour relancer le Barça, c’est bien Frenkie De Jong. Parmi les recrues très onéreuses du club catalan, le milieu de terrain affiche tout de même un niveau proche des attentes, même s'il joue rarement à son poste, et s'il n’arrive pas à relancer un secteur où Sergi Busquets est à bout de souffle par exemple. Mais Xavi et surtout les dirigeants barcelonais ne semblent pas totalement convaincu par l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui avait tout de même signé pour 75 millions d’euros hors bonus en 2019. Et selon le journaliste Gerard Romero, la porte est désormais ouverte à un départ à une condition : qu’un club mette 90 millions d’euros sur la table.

No negotiations for Frenkie de Jong to Man United in January, as things stand. 🇳🇱 #FCB #MUFC



De Jong father told AD: “Bayern or United? I know Barça need money and a great offer could help, but I don't see that happening. However, 5 best clubs in Europe have called for him”. pic.twitter.com/EbgXduiUxe