Alvarez parti, Rodrygo annoncé à City ‍!

Atlético Madrid ou PSG, une chose est sûre pour Julian Alvarez : l'avenir va s'écrire loin de Manchester City. Perdre l'attaquant argentin n'est pas anodin pour les Citizens, lesquels veulent frapper fort pour le remplacer.

S'il n'était pas la star principale de Manchester City ces deux dernières saisons, Julian Alvarez a quand même marqué les esprits chez le champion d'Angleterre en titre. Précis devant le but et très collectif dans le jeu, l'Argentin est l'un des attaquants les plus cotés d'Europe. Le PSG et l'Atlético Madrid ne s'y trompent pas, se livrant une bataille acharnée pour le recruter cet été. Quel que soit le club vainqueur de ce match, même s'il semble bien ce que soit l'Atlético, le grand perdant sera Manchester City. Conscients de perdre un joueur précieux en attaque, les Citizens se doivent de frapper fort au mercato. Ce sera chose faite.

Rodrygo du Real Madrid à Man City ?

Selon le média espagnol Fichajes, Manchester City ambitionne de recruter ni plus ni moins que Rodrygo, l'ailier brésilien du Real Madrid. Même s'il est menacé par les venues de Kylian Mbappé et d'Endrick la saison prochaine, les Merengues ne le braderont pas. Ils attendent au moins 90 millions d'euros pour le céder au mercato estival. Ce n'est pas un problème pour les Citizens.

Ils acceptent de payer ce prix pour la pépite brésilienne, voulant marquer le coup médiatiquement comme sportivement. La seule interrogation concerne la motivation du Brésilien à rejoindre la Premier League. Manchester City va s'atteler à le séduire rapidement. Le statut de remplaçant qui se profile pour lui au Real Madrid va aider le champion d'Angleterre dans sa mission. A Manchester City, une place de titulaire sur un côté est clairement atteignable pour Rodrygo surtout si Kévin De Bruyne s'en va.