Alexis Sanchez met l'OM en pleine déprime

Par Hadrien Rivayrand

Alexis Sanchez n'y arrive pas du côté de l'Inter. Peu utilisé, le Chilien pourrait se diriger cet hiver sur un autre continent.

Les choses vont très vite dans le football et si Alexis Sanchez était adulé la saison passée à l'OM, l'ancien du Barça est en train de se perdre à l'Inter. Le Chilien compte ses minutes, avec ses 12 apparitions en Serie A pour deux buts inscrits toutes compétitions confondues. A l'approche du marché des transferts hivernal, toutes les options sont donc sur la table concernant Alexis Sanchez. Et le plus probable à l'heure actuelle est bien un départ. Et pas n'importe où, puisque l'attaquant pourrait bien finir par jouer dans la même formation que Karim Benzema.

Alexis Sanchez, l'Europe n'en veut plus ?

Selon les informations du média chilien El Deportivo, Al-Ittihad apprécie beaucoup le profil d'Alexis Sanchez. Si l'ancien de l'OM avait refusé la proposition saoudienne l'été dernier pour se concentrer sur un challenge en Europe, il pourrait bien revoir sa position et rallier la formation de Saudi Pro League, en difficulté d'ailleurs depuis quelques semaines. A 35 ans, Sanchez découvrirait un nouveau championnat avec une pression moins grande, le tout avec un salaire XXL. Une discussion aura prochainement lieu avec l'Inter pour faire le point sur sa situation. Simone Inzaghi devra trancher, alors que son joueur sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. De quoi en tout cas donner quelques regrets aux fans de l'OM, qui étaient ravis de pouvoir compter le Chilien dans l'équipe. Surtout que ce dernier était comme un poisson dans l'eau sur la Canebière.