OM ‍: Alexis Sanchez a pris contact

Par Claude Dautel

L'avenir d'Alexis Sanchez est encore incertain, mais dans la presse chilienne on pense que le buteur, libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, a déjà fait son choix. Il aurait même noué le contact avec sa future équipe en Europe.

L’Olympique de Marseille entame ce mercredi sa campagne européenne, et l’équipe de Marcelino le fera sans Alexis Sanchez. Le meilleur buteur de l’OM la saison passée est parti sans prolonger, laissant planer le suspense sur son avenir puisqu’à ce jour, il n’a signé pour aucun club. Mais cela pourrait rapidement changer révèle El Mercurio. Le grand quotidien généraliste chilien, qui affirme qu’El Nino Maravilla est entré en contact avec Erick Pulgar, le milieu défensif international chilien qui a joué la saison passée à Galatasaray afin de savoir ce qu’il pensait de cette équipe. Car selon le média sud-américain, c’est sous le maillot du club stambouliote qu’Alexis Sanchez veut évoluer cette saison, et il en a parlé directement avec son compatriote avant de négocier avec le club.

Alexis Sanchez rêve toujours d'Europe

Pablo Velozo, journaliste de Radio BioBioChile, précise que l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille a été convaincu de la compétitivité de Galatasaray en constatant que le club turc avait recruté Mauro Icardi et Wilfried Zaha lors de ce mercato. Et ces derniers jours, les dirigeants de l’équipe championne de Turquie en titre auraient même entamé les négociations avec l’agent d’Alexis Sanchez, des discussions qui avancent d’autant mieux que Galatasaray a fait un pas vers la Ligue des champions en s’imposant mardi soir 3 à 0 en déplacement à Ljubljana. De quoi tordre le cou à des rumeurs qui en début de semaine affirmaient que le joueur de 34 ans devrait faire son grand retour à l'OM, et cela même si Pablo Longoria a semblé assez clair sur ce sujet.

Sur les réseaux sociaux, Alexis Sanchez n'a donné aucun indice, mais il a mis en ligne une vidéo dans laquelle on le voit s'activer dans sa propre salle de musculation, montrant des abdominaux qui confirment qu'il est resté au top physiquement. Le buteur chilien est prêt à retrouver la compétition, et cela semble devoir être en Turquie. Tant pis pour l'OM et la Ligue 1 où Alexis Sanchez s'était fait une belle place la saison passée.