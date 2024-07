Le rêve américain, Antoine Griezmann au bord du craquage

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann devait disputer sa dernière saison à l'Atlético de Madrid. Mais une offre colossale de Los Angeles le fait réfléchir actuellement.

Marqué par son Euro où il est clairement descendu dans la hiérarchie de Didier Deschamps au point de ne plus être un titulaire indiscutable de l'équipe de France, Antoine Griezmann va reprendre avec l’Atlético de Madrid dans les prochains jours. Le milieu de terrain va certainement avoir un peu de mal à relancer la machine, mais avec Diego Simeone et sa célèbre rage de vaincre, tout le monde devrait rapidement rentrer dans le droit chemin. Néanmoins, son contrat courant jusqu’en juin 2025 possède une clause pour un transfert à 10 millions d’euros, et selon L’Equipe, la franchise de Los Angeles a envie de tenter sa chance dès cet été pour le convaincre de faire le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique.

Le Los Angeles FC possède dans ses rangs désormais deux internationaux français en la personne de Hugo Lloris et Olivier Giroud. Une troisième recrue de ce standing donnerait une très fière allure à l’équipe de Californie, un état où Griezmann adore se rendre. Résultat, après des semaines de discussions, LAFC a effectué une proposition salariale au Français, pour faire de lui le deuxième joueur le mieux payé de la MLS, derrière Lionel Messi tout de même. Le gaucher est désormais entré en phase de réflexion avec sa famille, lui qui envisageait initialement de rejoindre les Etats-Unis à l’été 2025, à l’issue de son contrat à l’Atlético. Mais Los Angeles pousse pour anticiper cette arrivée et former une « Dream Team » à la française qui aurait sur le papier fière allure.