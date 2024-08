1er août, Ancelotti et le Real ne rigolent plus

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La grande annonce du Real Madrid est tombée ce jeudi, avec la fin brutale de toutes les rumeurs autour du club espagnol, dont l'effectif est fermé en ce qui concerne les départs comme les arrivées.

Rien ne perturbe la placidité de Carlo Ancelotti et de son équipe. La saison dernière, les blessures sérieuses se sont enchainées, avec Courtois, Militao ou Alaba, et cela n’a pas empêché le club espagnol de conquérir la Liga et la Ligue des Champions avec Nacho en titulaire. Cet été, le Real Madrid a frappé fort en recrutant Endrick et surtout Kylian Mbappé, mais ce sera tout. Alors que la venue d’Alphonso Davies étaient annoncée, il n’en sera rien car Ancelotti a annoncé que le mercato de son club était terminé et qu’il était désormais temps de se consacrer à la saison à venir.

Davies et Alexander-Arnold, c'est non

« Le mercato est fermé. Vallejo est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes Joan, Jacobo et Raúl Asencio. La vérité est que je ne suis pas inquiet parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les poste », a livré l’entraineur italien quand on l’a interrogé sur la rumeur évoquant l’arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool. Et pour les plus curieux, si le mercato est terminé, c’est dans les deux sens car Ancelotti a fait savoir qu’il n’y aurait pas de ventes non plus. « Tous les joueurs veulent rester », a fait savoir le « Mister », qui a déploré les départs de Kroos, Joselu et Nacho cet été.