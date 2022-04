110 millions d'euros, le Real Madrid assomme le mercato avec Haaland

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Florentino Pérez et le Real Madrid ont proposé environ 110 millions d'euros au Borussia Dortmund pour recruter Erling Haaland, selon le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon.

Contrairement à Kylian Mbappé, Erling Haaland a déjà pris la décision de quitter son club actuel du Borussia Dortmund. Déçu après une saison marquée par les blessures ou un échec européen en phase de groupe de Ligue des champions puis en barrages de Ligue Europa, l'attaquant de 21 ans a le choix pour sa future destination. D'un côté il y a Manchester City, club ayant accueilli son père Alf-Inge Haaland, entre 2000 et 2003 , et qui a gardé de très bonnes relations avec la famille. De l'autre il y a le Real Madrid qui souhaite constituer un duo de rêve avec le Norvégien et Kylian Mbappé. Les Skyblues auraient déjà transmis une première offre d'après les médias britanniques, mais le Real Madrid a fait plus que suivre le pas. D'après Ramón Álvarez de Mon, journaliste chez Marca, un journal proche du Real Madrid, Florentino Pérez et sa direction ont aligné 110 millions d'euros. A noter que le Scandinave est encore sous contrat avec l'actuel deuxième de Bundesliga jusque juin 2024 et est rattaché à une clause libératoire de 75 millions d'euros, même si son montant varie selon les sources.

Six ans de contrat + 20 ME de salaire annuel

❗️Erling Haaland has signed for Adidas, the same brand that sponsors Real Madrid’s kits. @diarioas #Transfers 👕🇳🇴 pic.twitter.com/xIoqhCrc3K — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) April 2, 2022

Voici ce que devrait percevoir Erling Haaland, auteur de 80 buts en 83 rencontres avec le BVB, en cas d'arrivée au Real Madrid. Selon Ramón Álvarez de Mon, Florentino Pérez a proposé 6 années de contrat à l'international norvégien plus un salaire annuel de 20 millions d'euros. Cette somme devrait évoluer à 25 millions lors de la saison suivante. Concernant les commissions de transfert, la direction merengue prévoit une somme globale de 40 millions d'euros pour son père et son agent Mino Raiola. A Manchester City, ce sont 30 millions d'euros de salaire annuel qui ont été proposés à l'attaquant du Borussia Dortmund ainsi qu'une commission générale comprise entre 60 et 70 millions pour son clan...soit presque deux fois plus que le Real Madrid. Reste à savoir si Erling Haaland privilégiera un choix sportif ou bien économique, même s'il devrait y trouver son compte dans les deux sens. En tout cas, le Real Madrid a accéléré dans ce dossier. De là à le lier avec l'incertitude dans le cas de l'éventuelle venue de Kylian Mbappé, qui semble intéressé à l'idée de prolonger avec le PSG...