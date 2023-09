Un chant homophobe lancé pendant Lille-Reims, zéro réaction

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Alors que le chant homophobe lancé par des supporters parisiens pendant PSG-OM avait fait réagir jusqu'au gouvernement, un tel incident s'est produit lors de Lille-Reims. Mais là personne ne bouge.

Un chant homophobe lors d’un match du PSG contre l'OM est-il plus grave que la même chose lors d’un match de Lille contre Reims ? On ne ramassera pas les copies, mais il est clair que le « Les Lensois sont des pé… » lancés par des supporters du LOSC, mardi soir en pleine rencontre de Ligue 1 entre le LOSC et Reims, n’a suscité aucune réaction de la ministre des Sports, qui s’était dit « révoltée » par ce qui lui avait été rapporté dimanche soir, ou même d’Olivier Klein, délégué interministériel à la DILCRAH, qui lui aussi avait bondi.

De quoi forcément laisser penser qu'il y a une indignation à géométrie variable, ce que des supporters du Paris Saint-Germain font évidemment remarquer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on peut désormais penser que par esprit frondeur, ce chant risque de se répéter dans d'autres stades, à moins que la LFP frappe très fort et contre tout le monde, pas seulement le PSG. On aura une première réponse ce mercredi soir avec la commission de discipline de la Ligue.