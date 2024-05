Droits TV ‍: Canal+ et Beinsport rassurent les 18 clubs de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En début de semaine, le patron de Canal+ a démenti des négociations en cours pour acheter les droits TV de la Ligue 1. Mais Maxime Saada n'a probablement pas tout dit.

Le boss de C+ est un homme rusé et habile en affaires, et comme en plus, il est dans une position de force face à la Ligue de Football Professionnel, il peut communiquer comme il l'entend. Se confiant lundi dans les colonnes du Figaro, Maxime Saada avait expliqué que même s'il n'était pas du tout en course pour l'acquisition des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, il ne sera jamais « le fossoyeur de la Ligue 1 ». Il est vrai que le dirigeant de Canal+ n'a pas oublié l'affront que lui avait fait la LFP au moment d'attribuer les droits à Amazon Prime Vidéo, et qu'il savoure de pouvoir renvoyer l'ascenseur aux dirigeants du football français. Cependant, à en croire L'Equipe, la chaîne historique du football français a beau ne pas discuter avec Vincent Labrune, cela ne l'empêche pas de discuter en permanence avec Beinsport qui devrait rafler la totalité des droits sur ordre du Qatar.

Canal+ discute en permanence avec Beinsport

« Les contacts entre beIN Sports et Canal+, deux partenaires, sont permanents. Dans ce dossier, Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, actionnaire de référence de la chaîne cryptée, joue évidemment un rôle central. Et Nicolas Sarkozy, un rôle périphérique car il est l'ami intime de Bolloré et très proche de l'émir du Qatar. Si au plus haut sommet, les intérêts des uns et des autres convergent, une issue positive est envisageable. Mais Canal+ n'est pas pressée de donner un éventuel feu vert à ce montage », précise notre confrère, qui sent que le duo Bein-Canal+ est bien parti pour être l'heureux élu en échange d'un gros chèque que paiera la chaîne sportive qatarie, avec pour mission de s'entendre ensuite avec C+. Les 18 clubs de Ligue 1 peuvent respirer un peu, même si la situation s'éternise.