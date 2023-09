L1 ‍: Lille climatisé à domicile par Reims

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 6e journée (match en retard)

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Reims 1-2

Buts : André (80e) pour Lille ; Daramy (12e), Nakamura (16e) pour Reims

Surpris par la bonne entame de Reims et ses 2 buts inscrits, Lille a concédé une défaite 1-2 à domicile. Les Lillois s'éloignent sensiblement du haut du classement.

Le gâchis continue pour Lille cette saison en Ligue 1. Après avoir concédé le nul à Rennes en ayant mené 2-0, le LOSC s'est fait surprendre à la maison par Reims. Les Rémois de Will Still faisaient rapidement la différence. Ils ouvraient d'abord le score après un cafouillage sur corner profitant à Daramy avant de doubler la mise quatre minutes plus tard via un contre conclu par Nakamura. Le Japonais marquait ainsi son premier but avec le Stade de Reims.

Les Lillois revenaient des vestiaires sans Umtiti, victime d'une commotion cérébrale et d'un malaise, mais avec de meilleures intentions. Ils dominaient nettement la seconde période et étaient récompensés via une tête d'André. Un but qui venait bien trop tard pour arracher un match nul salvateur. Le bon coup était pour Reims, nouveau cinquième de Ligue 1 avec 10 points. Lille n'est que 11e de L1 avec 8 points.