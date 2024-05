Brest va chercher la C1 sans son meilleur joueur

Dans : Brest.

Par Eric Bethsy

Sorti sur blessure face à Nantes (0-0) samedi dernier, Pierre Lees-Melou ne rejouera plus cette saison. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de Brest Eric Roy a annoncé le forfait de son milieu de terrain pour les deux dernières journées de Ligue 1.

« Pour Pierre, les nouvelles sont moins bonnes, a regretté le coach brestois. Fin de saison actée pour lui, il est victime d'une fracture du péroné, il sera opéré dans la semaine. C'est dur pour lui et pour le groupe, il a tout notre soutien. On espère qu'il sera apte pour la reprise cet été. » En course pour une qualification en Ligue des Champions, l’actuel troisième au classement devra batailler contre Reims dimanche et à Toulouse la semaine prochaine sans son meilleur joueur de la saison.