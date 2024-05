Bordeaux ‍: Riera attend Lopez au tournant

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La saison des Girondins de Bordeaux aura été laborieuse, mais le club au scapulaire a assuré le strict minimum en décrochant le maintien en Ligue 2 à deux journées de la fin du championnat.

Un soulagement pour l’entraîneur Albert Riera et pour le propriétaire du club Gérard Lopez, car une descente en National aurait été dramatique pour les Girondins de Bordeaux, que ce soit sportivement et financièrement. Maintenant que ce maintien a été assuré après la victoire 4-0 contre Ajaccio vendredi, les marine et blanc vont pouvoir se tourner doucement vers la saison prochaine. C’est tout du moins le souhait de l’entraîneur Albert Riera, qui aimerait que les Girondins de Bordeaux prennent de l’avance sur ses concurrents au niveau du mercato. En interview, le coach girondin a envoyé la balle dans le camp de Gérard Lopez, en conseillant à son patron de s’activer au plus vite pour renforcer l’équipe et ainsi espérer avoir une équipe compétitive la saison prochaine, pourquoi pas afin de viser la remontée en Ligue 1.

« Pour moi, je dois préparer ces deux derniers matches, même si vous me dites que ce n’est pas le plus important. Pour moi, c’est le plus important. Le plus important, et le moment où je n’ai aucun problème, c’est quand je suis sur le rectangle vert. C’est quelque chose que j’adore, être tous les jours à l’entrainement et préparer les matches. Et tout ce qui est extra sportif, c’est au Président de dire ‘on a ces possibilités, ces moyens’, et avec le directeur sportif on a la liste. Si on peut faire les choses rapidement (c’est mieux), cela signifie qu’on aura moins de concurrence avec les autres équipes. Alors oui, le plus vite possible. Dans le foot, personne n’attend. Ce serait bien, oui. Mais c’est une chose qui ne dépend pas de moi » a lancé Albert Riera, qui attend Gérard Lopez au tournant sur le thème brûlant du mercato avec l’espoir de voir le club au scapulaire avancer au plus vite. Le coach de 42 ans a bien conscience que plus tôt les Girondins entameront des discussions avec leurs potentielles recrues, plus ils auront de chance d’obtenir gain de cause et de renforcer rapidement leur effectif cet été.