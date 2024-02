JO 2024 ‍: Messi conspué à Paris, la France doit venger le PSG

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Quelques mois après son départ du PSG pour l’Inter Miami, Lionel Messi a de fortes chances de revenir à Paris mais cette fois avec l’Argentine dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 en France.

Il y a quelques jours, l’Argentine a réalisé un énorme coup en battant le Brésil dans la course à la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’Albicéleste sera donc de la partie au contraire de la Seleçao et comme c’est le cas en France, les débats sont nombreux en Argentine afin de savoir qui seront les trois « jokers » de plus de 23 ans au sein de la sélection de Javier Mascherano. Les regards se tournent logiquement vers Lionel Messi, qui pourrait guider l’équipe vers les sommets en jouant un rôle de grand frère au même titre par exemple qu’Angel Di Maria, dont le nom revient lui aussi avec insistance. Au micro de RMC dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen a évoqué une possible participation de Lionel Messi aux Jeux Olympiques de Paris.

Pour le consultant, la participation de « La Pulga » aux JO serait une occasion parfaite pour les Français… de conspuer le sextuple Ballon d’Or, notamment pour lui faire comprendre que son passage de deux ans au PSG n’a pas été apprécié du tout. « En tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine ? Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontents de l'image qu'il a donné du PSG, de Paris et de la France. Avant, je me disais que c'était une bonne idée : pour l'image des JO, ce serait fantastique, tombé du ciel que Messi vienne bonifier le football. Et je n'ai rien contre son image, pour tout ce qu'il a fait pour le football. En revanche, une fois que tu respectes le joueur, l'homme et sa carrière, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et j'ai l'impression que certains l'ont déjà » a lancé Jérôme Rothen, qui rêve de voir Lionel Messi conspué en France lors des Jeux Olympiques. Une déclaration fracassante qui ne manquera pas de diviser, d’autant que tous les Français qui iront voir les matchs de l’Argentine lors des JO de Paris ne sont pas forcément supporters du PSG…