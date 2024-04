Atlético, JO ‍: Antoine Griezmann, ça sent la grosse annonce

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Taulier de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est tout proche d'un accord pour prolonger avec le club espagnol. A-t-il réussi à glisser une clause pour participer aux JO de Paris 2024 comme il en rêvait ?

Revenu sur la pointe des pieds à l’Atlético de Madrid en 2021 après un passage catastrophique au FC Barcelone, Antoine Griezmann vit une seconde vie de football accomplie chez les Colchoneros. Il est le leader offensif d’une équipe encore en course en Ligue des Champions, et qui performe toujours autant dans les grands rendez-vous. Il bat records sur records et compte bien continuer ainsi. A son retour, le Français avait signé un contrat revu à la baisse qu’il avait déjà réussi à remettre au niveau de son talent par la suite. Cela va prendre une dimension encore plus importante dans les mois à venir, annonce Matteo Moretto, le journaliste star du média Relevo. Ce dernier annonce que l’ancien de la Real Sociedad est sur le point de trouver un accord pour prolonger son contrat actuel, qui va pourtant déjà jusqu’en juin 2026. Sans en connaitre la durée, la prolongation est néanmoins tout proche d’être signée pour que l’histoire d’amour entre « Grizi » et les Matelassiers se poursuive de très belle manière.

Griezmann et les JO, une histoire d'amour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Outre la durée de ce futur contrat, il reste à savoir si le Français a réussi à y glisser une clause lui permettre de rejoindre l’équipe de France olympique pour y disputer les JO sous la coupe de Thierry Henry. Il s’agit d’un véritable rêve pour ce passionné de sport, qui va toutefois devoir participer à l’Euro 2024 avec les Bleus juste avant. Ce petit plaisir que représente une bataille pour une médaille aux Jeux Olympiques de Paris n’est pas forcément du goût de l’Atlético, qui se priverait de son joueur pour un mois pendant la préparation, et ne le récupérerait pas avant le mois de septembre. Mais son amour pour la France et pour les JO est tel que Griezmann a certainement tenté sa chance dans ce dossier, et seules les décisions prises au mois de juin permettront d’en savoir plus sur sa possible participation.