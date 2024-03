JO ‍: La solidarité nationale balayée, la France se prend une claque

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Les clubs étrangers ne souhaitent pas vraiment donner des joueurs à la France pour disputer les Jeux Olympiques, mais le son de la discorde se fait entendre également chez les formations de Ligue 1. Ça promet.

Ramener des médailles d’or avec les sports collectifs aux Jeux Olympiques, la France sait le faire et a pour habitude de briller au volley, handball, voire basket avec des matchs qui font rêver tous les participants et les spectateurs. Ce n’est pas la même musique au football, où la FIFA fait la loi et autorise les clubs à ne pas libérer les joueurs pour disputer les JO. Résultat, ce sont des équipes de moins de 23 ans qui sont alignées, où il faut là-aussi l’accord des clubs, renforcées par trois « stars ». Une mission compliquée pour Thierry Henry et la FFF, qui rêveraient bien d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Olivier Giroud. Mais il ne faut pas oublier qu’au Japon en 2021, Sylvain Ripoll est parti avec Teji Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, qui avaient pu se libérer pour l’occasion.

Rennes a peur de se faire dépouiller

Les clubs étrangers vont clairement rechigner à libérer des joueurs en plein coeur de la préparation estivale, et le Real Madrid a déjà montré qu’il refuserait ces demandes, et il ne devrait pas être le seul. En France, il était jusqu’à présent prôné l’union sacrée pour aider les Bleuets à briller aux JO de Paris 2024, mais tout cela vient de se fissurer avec la sortie de Florian Maurice. Le directeur sportif du Stade Rennais craint de voir son effectif être dépouillé, alors que quatre de ses joueurs sont ciblés par les Bleuets : Truffert, Doué, Kalimuendo et Bourigeaud, qui fait partie des joueurs de plus de 23 ans qui ne disputeront à priori pas l’Euro. « On ne peut pas se déshabiller pour habiller l’équipe de France, même si j’ai beaucoup d’affection pour l’équipe de France. C’est difficile pour nous, il faut le comprendre », a expliqué le dirigeant breton, qui ne veut pas voir une bonne partie de son effectif zapper totalement le mois d’août et arriver avec une préparation à refaire en septembre.

Selon L’Equipe, la FFF est tombée des nues en apprenant la réticence de Rennes à libérer ses joueurs, et la crainte est désormais de voir d’autres clubs français s’aligner pour souligner que ce n’est pas « open bar » dans leur effectif. Les dirigeants du football français étaient persuadés que tout était carré pour que l’objectif national passait en premier, mais ils viennent de se rendre compte que les intérêts sportifs et économiques des clubs français seront aussi défendus sur chaque dossier. De quoi provoquer quelques maux de tête pour Thierry Henry, qui n’avait pas besoin de cela.