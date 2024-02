Messi et Di Maria de retour à Paris, l’offre est envoyée

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les Jeux Olympiques 2024, Javier Mascherano a lancé une invitation à Lionel Messi et à Angel Di Maria. Le sélectionneur des Espoirs argentins aimerait intégrer les deux anciens Parisiens à son groupe pour la compétition à Paris cet été.

L’Argentine sera bien au rendez-vous. Ce dimanche, les Espoirs argentins ont validé leur billet pour les Jeux Olympiques 2024 en battant le Brésil (1-0). Le sélectionneur Javier Mascherano va donc commencer à préparer sa liste à laquelle il pourra intégrer trois joueurs âgés de plus de 23 ans. Sans surprise, l’ancien milieu ou défenseur central du FC Barcelone a pensé à Lionel Messi et à Angel Di Maria qui, malgré la Copa América à disputer cet été également, ont reçu une invitation officielle de leur ex-coéquipier en sélection.

L'invitation de Mascherano

« Tout le monde connaît ma relation avec Leo, l'amitié que j'ai pour lui, a confié Javier Mascherano. Un joueur comme lui a les portes ouvertes pour qu'il nous accompagne. Ensuite cela dépendra de lui et de ses engagements, bien sûr. Il nous a félicités et on est très contents. Nous savons tous que Leo est un grand supporter de la sélection et qu'il suit toutes les sélections de jeunes. Je serais ravi de l'ajouter à la liste pour les Jeux Olympiques. Nous aurons le temps pour en parler, mais il nous a félicités pour la qualification, et pas grand-chose d'autre. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« J'ai parlé avec Leo et Angel, j'ai lu qu'il arrêtait la sélection après la Copa América. Les deux ont gagné le droit de décider de ce qu'ils veulent faire. Mais évidemment, nous essaierons de les inviter et nous verrons ce qui arrivera. Nous comprenons qu'il y a la Copa América, ce n'est pas facile. Il faut être prévoyant, nous allons en parler. Tout le monde connaît ma relation avec Angel et Leo, nous sommes amis. Comme entraîneur, j'ai l'obligation de les inviter mais, j'insiste, nous comprenons qu'ils ont d'autres engagements », a tempéré le sélectionneur des jeunes Argentins, qui offre la possibilité aux deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain de retrouver la capitale française.