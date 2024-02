Kylian Mbappé aux JO, la France a un atout décisif

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

L’été prochain sera très animé pour le football français avec l’Euro puis les Jeux Olympiques, deux compétitions que Kylian Mbappé espère jouer. Mais la décision finale n’appartiendra pas à l’ancien Monégasque.

La présence de Kylian Mbappé à l’Euro 2024 fait peu de doutes, le probable futur attaquant du Real Madrid étant le meilleur buteur et le capitaine de Didier Deschamps. A moins d’une blessure que personne n’espère, l’ancien Monégasque sera le chef de fil de l’Equipe de France en Allemagne au mois de juin prochain avec l’espoir de remporter un nouveau titre, six ans après la Coupe du monde 2018. Quelques jours seulement après la finale de l’Euro, les regards se tourneront vers les Jeux Olympiques. La sélection tricolore sera dirigée par Thierry Henry, qui ne pourra sélectionner que trois joueurs de plus de 23 ans. Antoine Griezmann a déjà fait part de sa volonté de disputer les Jeux Olympiques en France et à priori, l’Atlético de Madrid ne mettra pas de bâtons dans les roues de son meilleur joueur.

En revanche, le doute est total en ce qui concerne Kylian Mbappé avec un changement de club cet été et une probable signature au Real Madrid. Le journal L’Equipe s’est justement penché sur la situation de l’originaire de Bondy et pour le quotidien national, il est fort probable que Kylian Mbappé négocie ce point avant de parapher son futur contrat. Au-delà de l’aspect purement contractuel, la FFF a un atout de taille pour forcer le destin avec la participation de Kylian Mbappé aux JO dans sa manche en la personne de Thierry Henry. « La proximité et le lien direct entre l'ancien buteur d'Arsenal et Mbappé constituent un élément positif dans ce dossier loin d'être évident. Courant janvier, une réunion au siège de la FFF s'était tenue avec les clubs professionnels pour les sensibiliser à la nécessité de libérer leurs joueurs pour les JO » indique le journaliste Arnaud Hermant. Sans aucun doute, Thierry Henry rêve de pouvoir compter sur le capitaine des Bleus, dix jours seulement après la finale de l’Euro à laquelle -on l’espère- la France participera.