JO 2024 ‍: Les Bleues d'Hervé Renard pas malheureuses non plus

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

Hervé Renard et l'Equipe de France féminine n'ont pas à se plaindre du tirage au sort réalisé par Stéphanie Labbé et Didier Drogba. Elles sont tombées sur le groupe le plus abordable. Elles joueront la Colombie (25 juillet au Parc OL), puis le Canada (28 juillet à Saint-Etienne) et enfin la Nouvelle Zélande le 31 juillet au Parc OL.

Tirage au sort du tournoi olympique féminin des JO de Paris 2024 :

Groupe A :

France

Colombie

Canada

Nouvelle-Zélande

Groupe B :

Etats-Unis

Maroc ou Zambie

Allemagne

Australie

Groupe C :

Espagne

Japon

Nigéria ou Afrique du Sud

Brésil