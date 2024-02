Griezmann aux JO, la France évitera la crise avec Mbappé

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann a fait savoir qu'il souhaitait réellement jouer les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de Thierry Henry. Et l'attaquant de l'Atlético de Madrid a des raisons d'y croire.

Les JO 2024 se profilent et cela commence à cogiter afin de savoir qui seront les trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à disputer la compétition avec l'équipe de France. Car ils sont nombreux dans notre pays à vouloir s'aligner lors de cette compétition dans laquelle les Bleus seront parmi les favoris. On le sait, même s'il signe au Real Madrid, Kylian Mbappé postule à une place dans l'effectif de Thierry Henry. Et mardi, dans Le Monde, Antoine Griezmann a, lui aussi, reconnu qu'il rêvait de porter le maillot français lors des Jeux Olympique de Paris. Tandis que Thierry Henry doit réfléchir à son groupe, et négocier avec les clubs concernés, Dave Appadoo estime que si le sélectionneur olympique retient Mbappé, il n'aura pas le choix et devra aussi retenir Griezmann.

Mbappé et Griezmann, pas le choix pour la France

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste de France-Football évoque cette situation et pense que l'absence de l'attaquant de l'Atlético de Madrid pourrait provoquer un séisme en équipe de France. « Je pense qu’Antoine Griezmann va aller aux Jeux Olympiques avec la France, car ce sera d’abord un choix politique. C’est quand même quelqu’un a qui on n’a pas donné le brassard de capitaine qui semblait lui revenir un peu naturellement après le départ d’Hugo Lloris. Il ne l’a pas eu et je pense que ça a été très compliqué à avaler. Si en plus Kylian Mbappé va aux JO et que lui, tu ne lui donnes pas une place, alors que l’on sait qu’il a, lui, un vrai côté omnisport, je pense que ce sera le coup de trop. A mon avis, ils vont être obligés de le prendre », a confié Dave Appadoo sur ce sujet qui va devenir très sensible. Sauf si Florentino Perez décide de ne pas laisser Kylian Mbappé participer aux JO.