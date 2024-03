Mbappé jouera les JO, Mohamed Bouhafsi prend les paris

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid ne souhaite pas que ses internationaux jouent les Jeux Olympique de Paris l'été prochain. Un vrai souci concernant Kylian Mbappé et la France.

Les dirigeants du Real Madrid ont pris les devants et ils ont adressé un mail aux responsables de la Fédération Française de Football, mais également d'autres fédérations afin de dire qu'ils ne laisseraient pas partir leurs joueurs susceptibles de disputer le tournoi olympique de football cet été en France. La FIFA n'ayant pas intégré les JO à son calendrier, les clubs sont libres de refuser les convocations. Concernant Madrid, plusieurs joueurs pourraient avoir une place dans l'équipe de Thierry Henry, lequel a le droit de retenir trois joueurs évoluant chez les A.

Mais c'est évidemment le cas de Kylian Mbappé qui suscite le plus de passion. Car le joueur de 25 ans n'a jamais masqué son désir de disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris, et son transfert à Madrid étant annoncé, il pourrait donc se voir fermer la porte par Florentino Perez. Mais pour Mohamed Bouhafsi, ce scénario catastrophe n'est pas tout à fait écrit d'avance, car la star tricolore a un pouvoir énorme et il peut déjà avoir obtenu gain de cause lors des négociations avec son futur club.

Mbappé va faire plier Madrid pour les JO

S'exprimant dans un échange avec Farid Rouas, le journaliste de France Télévisions et de RTL pense que tout se finira bien pour Kylian Mbappé et son désir de disputer le tournoi olympique avec pourquoi pas une médaille d'Or au bout, ce qui serait un pas de plus vers le Ballon d'Or. « Je ne pense pas qu’Emmanuel Macron va s’occuper de faire jouer le tournoi olympique à Kylian Mbappé, même si c'est un énorme fan de football, mais aussi de l'OM (…) Mais je suis prêt à prendre un petit pari, car je pense que Kylian Mbappé va disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 et que pour cela, il est capable de faire plier le Real Madrid », a confié l'ancien patron de la rédaction de RMC Sports. Mohamed Bouhafsi, très souvent bien informé, même depuis son départ du journalisme sportif, a probablement des échos au plus haut niveau pour affirmer cela. Réponse à cette question dans quelques semaines, lorsque Thierry Henry officialisera sa liste des joueurs retenus pour les JO 2024, une liste que les sélectionneurs des Espoirs aura évidemment fait valider par les différents clubs.